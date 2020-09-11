Mercan bebeğe Eczacı desteği

Sırp oyuncunun kızlarına desteğinden ötürü çok mutlu olduklarını söyleyen Can-Ege Çorakçı çifti, “Bir gün kızımız olursa sporcu olmasını hayal ediyorduk. Boskoviç ve diğer Eczacıbaşı VitrA oyuncularının bu desteği bizi çok mutlu etti” ifadesini kullandı.
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarı doğrultusunda Ozan Tufan transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Siyah-Beyazlı yönetim, milli futbolcuya karşılık sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı planlıyor. Yeni transferler sonrası forma şansının azaldığını düşünen Ozan Tufan da eski hocası Sergen Yalçın ile tekrar çalışmaya olumlu bakıyor.
İspanyol basını, Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığını yazdı. Habere göre başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların teklifini kabul etti. Cimbom, Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Es-Es bu transferden kasasına 300 bin euro koyacak ve oyuncunun sonraki satışından pay da alacak.
Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, Aston Villa'nın forveti Mbwana Samatta için İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Lacivertlilerin kiralamak istediği 27 yaşındaki hücumcu için Aston Villa'nın inadı kırıldı. Premier Lig ekibi, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakıyor.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Lens'e 1-0 yenildi.