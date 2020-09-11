Mercan bebeğe Eczacı desteği

AKŞAM

DÜNYANIN en önemli voleybolcularından biri olan Eczacıbaşı VitrA'nın yıldızı Tijana Boskoviç, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) teşhisi konulan 8 aylık Mercan bebek ve ailesiyle bir araya geldi.

Sırp oyuncunun kızlarına desteğinden ötürü çok mutlu olduklarını söyleyen Can-Ege Çorakçı çifti, “Bir gün kızımız olursa sporcu olmasını hayal ediyorduk. Boskoviç ve diğer Eczacıbaşı VitrA oyuncularının bu desteği bizi çok mutlu etti” ifadesini kullandı.

