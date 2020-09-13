Mensah, Beşiktaş formasıyla siftah yaptı

Süper Lig’de sezonun açılışını Trabzonspor deplasmanında yapan Beşiktaş, karşılaşmanın 64. dakikasında penaltı golüyle 2-0’ı yakaladı. 61. dakikada Beşiktaş’ın korner kullandığı sırada Atiba, Flavio tarafından düşürülünce, Ali Şansalan pozisyonu tekrar izlemeye karar verdi VAR’da pozisyonu kontrol ettikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışında 64. dakikada yeni transfer Mensah topun başına geçti ve soğukkanlı bir vuruşla, topu ters köşeye göndererek fileleri havalandırdı ve Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk lig maçında golle tanıştı.
Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 41. dakikada Bünyamin Balcı ve 77. dakikada kaptan Hakan Özmert'ten geldi.
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına giden Beşiktaş, 29. dakikada Tyler Boyd'un attığı golle öne geçerken, siyah-beyazlı ekibin yeni sezondaki ilk golü de ABD'li oyuncudan geldi.
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına giden Beşiktaş, karşılaşmanın 64. dakikasında 2-0 öne geçerken, yeni transfer Mensah, siyah-beyazlı formayla siftah yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifdelerine yer verildi.
Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağlayan İspanya'nın Real Betis Kulübünün, İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) kayıt ettiremediği İspanyol futbolcuyu oynatabilmek için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) başvuracağı bildirildi.
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Everton, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.