Menemenspor, Balıkesir maçına Suat Arslanboğa'nın atanmasına tepki gösterdi

Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 23 Eylül'de Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında verdiği kararlar nedeniyle profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildiği belirtilen Suat Arslanboğa'nın 24 Kasım Pazar günü sahalarında Balıkesirspor ile yapacakları karşılaşmayı yöneteceği belirtildi.

Hakem Suat Arslanboğa'nın yaklaşık 2 ay sonra bir maçta düdük çalacağı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MHK tarafından atanan hakem Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik kariyeri bitirildikten sonra bu önemli maça verilmesi, kulübümüz tarafından riskli bulunmuştur. Fakat böyle önemli maçta MHK'nin vermiş olduğu bu karardan dolayı inanıyoruz ki; Suat Arslanboğa oynayacağımız maçta başarılı olacak ve bu önemli maçta iki takımı da mağdur etmeyecektir. Bu mücadelede vereceği doğru kararlarla kendisinin tekrar çıkış yakalayacağına canıgönülden inanıyoruz."