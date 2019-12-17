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  3. Menajerlerden 3 büyüklere sürpriz teklif!

Menajerlerden 3 büyüklere sürpriz teklif!

Menajerlerden 3 büyüklere sürpriz teklif!

Roma'da fazla forma şansı bulamayan Juan Jesus Süper Lig devlerine teklif edildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Stoper arayışlarına devam eden 3 büyüklere menajerlerden sürpriz bir teklif geldi.

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Bu sezon sadece 4 maçta forma giyen ve UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda temsilcimiz Başakşehir’le oynanan maçta 90 dakika mücadele eden Juan Jesus Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a teklif edilirken, oyuncunun Süper Lig’e son derece sıcak baktığı bildirildi. 7 yıldır Serie A’da top koşturan 28 yaşındaki Juan Jesus, Roma’dan önce İnter’de boy gösterirken Brezilyalı futbolcunun yıllık maaşının yüksek olması Bologna, Fiorentina ve Genoa’yı geri adım attırmış durumda.

SON SÖZ FATİH TERİM'İN

Roma’dan yıllık 2,8 milyon Euro kazanan Juan Jesus için kiralama ücreti istemeyen Sportif Direktör Gianluca Petrachi, N’Zonzi transferinde yakın ilişkiler kurduğu Galatasaraylı yöneticilere göz kırparken, Luyindama’nın sözleşmesini askıya alma kararı veren Fatih Terim’in Juan Jesus hakkında vereceği rapora göre iki kulübün masaya oturabileceği kaydedildi.

Bu sezon sadece 4 maçta oynayan Juan Jesus, geçtiğimiz sezon ise 24 maçta forma giymişti. Deneyimli stoper 4 kez de Brezilya Milli Takımı’na seçildi.


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