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  3. Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Salvio: Terim'le çalışmaktan onur duyarım

Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Salvio: Terim'le çalışmaktan onur duyarım

Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Salvio: Terim'le çalışmaktan onur duyarım

Benfica'dan ayrılmak isteyen Salvio, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray’a scout ekibinin yanı sıra bazı menajerlerden de futbolcu teklifleri geliyor.

SALVİO 1 YIL KİRALIK

Özellikle orta sahayı kalitesini ispat etmiş oyunculardan oluşturmak isteyen Fatih Terim’e Benfica forması giyen Salvio önerilirken, yıldız futbolcunun menajerinden ‘Galatasaray’a gitmek ister misin?’ teklifine klas oyuncunun ‘Terim’le çalışmaktan onur duyarım’ karşılığını verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Bruno Lage ile takımda fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Arjantinli ‘evet’ denmesi halinde sarı kırmızılı kulübe gelmeye ikna olurken, tarafların anlaşması halinde Eduardo Salvio’nun 1 yıl kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

BOCA JUNİORS'A GİTMEYİ REDDETTİ

2010 yılında Atletico Madrid’den Benfica’ya kiralık olarak gönderilen, 2012’den beri Portekiz devinde istikrarlı bir şekilde top koşturan Salvio geçtiğimiz sezon 28 maçta oynarken, yıldız futbolcu bu maçlarda 7 gol 4 asist yapma başarısını gösterdi. 12 kez Arjantin Milli Takımı’na seçilen Salvio ülkesinin en büyük takımlarından Boca Juniors’a gitmeyi reddetmişti.

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