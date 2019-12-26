Menajeri açıkladı! Brezilyalı 10 numara Beşiktaş'a geliyor

SÜPER Lig’de kötü başladığı sezonda toparlanan ve son 2 maçını kaybetmesine karşın 17’nci haftaya zirvenin 7 puan gerisinde giren Beşiktaş’ta ara transfer çalışmaları start aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda en az 1-2 takviye yapacak olan Siyah-Beyazlılar’ın listesindeki isimlerden biri Brezilya basını tarafından kamuoyuna duyuruldu.

ABD’DEN DE İKİ KULÜP İSTİYOR

Esporte Interativo kanalı, ülkede liglerin sona ermesinin ardından yurt dışından teklifler gelen Botafogo’lu Joao Paulo’yu isteyen takımlardan birinin de Beşiktaş olduğuna dikkat çekti. Haberde geçen sezon 40 maçta forma giyerek takımına 3 gol, 3 asist katkısı veren 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla Seattle Soundres ve Atlanta United’ın da ilgilendiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ’LA GÖRÜŞÜYORUZ

Joao Paulo’nun menajeri Manica ise Siyah-Beyazlılar’la görüştüklerini belirterek, “Beşiktaş ile pazarlıklar sürüyor. Rakamları bile konuştuk. ABD’den de Paulo’yu izlemeye geldiler ama oradan henüz resmi teklif yok. Öncelikle Türk kulübüyle görüşmeleri sonuçlandırmaya çalışıyoruz” demesi oyuncunun Kartal’a yakın olduğu yorumlarına yol açtı.

(Star)