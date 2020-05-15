Meksika'dan Beşiktaş için transfer iddiası

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'da koronavirüs şoku! Gece 01:23'te açıklandı G.Saray'da koronavirüs şoku! Gece 01:23'te açıklandı Galatasaray kulübü performans ekibinde koronavirüs taşıyan bir kişiye rastlandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, idmanların 6 günlüğüne iptal edildiğini duyurdu.

Erick Gutierrez adım adım Kartal'a Erick Gutierrez adım adım Kartal'a Futboltotal sitesi, Beşiktaş'ın sezon sonunda PSV forması giyen Erick Gutierrez'i transfer edeceğini yazdı.

Obi Mikel'in adresi belli oldu Obi Mikel'in adresi belli oldu Ko ronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olduğunu ve ailesinin yanına dönmek istediğini söyleyerek Fırtına ile sözleşmesini fesheden John Obi Mikel rotasını Meksika'ya kırdı.

Fenebrahçe'de indirim de yok, ödeme de Fenebrahçe'de indirim de yok, ödeme de Fenerbahçe'de futbolcular, yönetimin salgın döneminde kendilerine gösterdiği ilgiden son derece memnun. İddiaların aksine oyunculardan maaş indirimi henüz istenmedi ama 3 aydır ödeme de yapılmıyor.

Terim'den çok konuşulacak açıklamalar: Sesimi yükseltmiş olabilirim Terim'den çok konuşulacak açıklamalar: Sesimi yükseltmiş olabilirim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs gündemi ve TFF'nin liglerle ilgili aldığı karara dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Reddedilemeyecek teklif! Alınan rakamın tam 3 katına satılıyor Reddedilemeyecek teklif! Alınan rakamın tam 3 katına satılıyor Yeni sezonun transferlerine kaynak yaratmak için futbolcu satmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao için Valencia'dan 12 milyon Euro'luk teklif aldı. Sarı-Kırmızılılar bu teklife ‘sezon sonu görüşelim' cevabını verdi. Cimbom, başarılı savunmacıyı, Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.