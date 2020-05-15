Meksika'dan Beşiktaş için transfer iddiası

Futboltotal sitesi, Beşiktaş'ın sezon sonunda PSV forması giyen Erick Gutierrez'i transfer edeceğini yazdı. Haberde 24 yaşındaki orta saha için 'Kaderi Türkiye'de' ifadesi kullanılırken, "Ocak ayından beri onu isteyen Beşiktaş'la görüşmeler yapılıyor" şeklinde bilgi de verildi.
(Fanatik)
Galatasaray kulübü performans ekibinde koronavirüs taşıyan bir kişiye rastlandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, idmanların 6 günlüğüne iptal edildiğini duyurdu.
Futboltotal sitesi, Beşiktaş'ın sezon sonunda PSV forması giyen Erick Gutierrez'i transfer edeceğini yazdı.
Ko ronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olduğunu ve ailesinin yanına dönmek istediğini söyleyerek Fırtına ile sözleşmesini fesheden John Obi Mikel rotasını Meksika'ya kırdı.
Fenerbahçe'de futbolcular, yönetimin salgın döneminde kendilerine gösterdiği ilgiden son derece memnun. İddiaların aksine oyunculardan maaş indirimi henüz istenmedi ama 3 aydır ödeme de yapılmıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs gündemi ve TFF'nin liglerle ilgili aldığı karara dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Yeni sezonun transferlerine kaynak yaratmak için futbolcu satmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao için Valencia'dan 12 milyon Euro'luk teklif aldı. Sarı-Kırmızılılar bu teklife ‘sezon sonu görüşelim' cevabını verdi. Cimbom, başarılı savunmacıyı, Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bir süredir adı Fenerbahçe'yle anılan 24 yaşındaki golcü George Puscas'la ilgili Reading Teknik Direktörü Mark Bowen'den açıklama geldi. Bowen, “Yönetimle konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış” dedi.