Mehmet Topuz: Vekalet verdim dolandırıldım

Kayseri'de ikamet eden Topuz, AA'ya yaptığı açıklamada, İstanbul Ataşehir'deki evini satmak için daha önceden tanıdığı R.A'ya vekalet verdiğini ve satışın gerçekleşmesinden sonra R.A'nın kuzeni O.A. ile parayı kendisine göndermeden kayıplara karıştığını ileri sürdü.
Olayın polise intikal ettiğini belirten Topuz, "R.A'yı daha önceden de tanıyorum. Bu satış için de ona vekalet verdim. Ancak satış bedeli olan 2 milyon 350 bin lirayı hesabıma yatırmak yerine kaçtı. Satış yaptığımız kişilerden parayı alması ve arabaya binip kaçmasının görüntüleri var. Polis faillerin peşinde." dedi.
Ahmet Çakar, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında Fatih Terim'in kırmızı kart görmesinin ardından yaşanan olayları değerlendirdi.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dilmen, penaltının ağır bir karar olduğunu söylerken Emre Akbaba ve Kılınç'tan daha iyi bir performans beklediğini dile getirip “Emre Akbaba'yı hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, maliyetleri yıllık 7 milyon euro olan Adem Ljajic ve Domagoj Vida'yı gönderiyor. Siyah-beyazlılarda tek hedef ara transferde bu oyuncuların bonservisinden 10 milyon euro elde etmek.
Beşiktaş, gençleriyle sözleşme imzalamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz ile birlikte; Ersin Destanoğlu, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya'yla da sözleşme uzatımına gitti. 4 gencin de maaşlarında iyileştirmeye gidilirken, imzalar 2025 yılına kadar atıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Gördüğü kart sonrası çılgına dönen tecrübeli teknik adam, “Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde ‘Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık!” ifadelerini kullandı.
AKŞAM Spor yazarı Aydın Türkmen, Galatasaray'ın dün akşam 2-1 mağlup olduğu Fatih Karagümrük maçını yazdı.