Mehmet Topal'dan Galatasaray sözleri: Teklif gelirse kabul ederim

Galatasaray, art arda transfer bombalarını patlatırken, hız kesmiş değil. Sarı-kırmızı yetkililer hedefteki oyuncular için gece gündüz mesai harcıyor. Şu an bonservisi elinde olan Mehmet Topal'ın da aklı Galatasaray'da. Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden tecrübeli futbolcu ailesiyle tatile çıkarken, menajerine de direktifler verdi. Avrupa'dan da talipleri olan 33 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'den ilk tercihim Galatasaray olur. Teklif gelirse kabul ederim. Yoksa Avrupa'ya giderim" dedi. Beşiktaş'la da adı geçen millî futbolcunun önceliği şu aşamada Galatasaray.

FATİH TERİM'İN AKLI 8'DE

Mehmet Topal yerli rotasyonu konusunda Galatasaray için bir seçenek olarak dururken Fatih Terim'in aklı 8 numarada. Mehmet Topal'ın defansif yönü ağır basarken, tecrübeli teknik adamın Banega ile beraber ayrı bir 8 numara ısrarı da sürüyor. Çok yönlü oyuncu isteyen Terim için scout ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda ilk gündem maddesi Diagne'nin satışı. Arap kulüpleriyle irtibat hâlinde olan sarı-kırmızılılar Senegalli oyuncuyu iyi bir fiyata satıp, bundan sonraki transferler için kaynak oluşturmaya çalışıyor.

1 YIL DAHA KİRALIK

Teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon da mutlaka takımda görmek istediği Henry Onyekuru için, yeniden teklif götürüldü. Everton kulübü 2,5 milyon avro kiralama bedeli karşılığında el sıkışıldı. Genç yıldızın kamp dönemi geçmeden takıma katılması bekleniyor.

(Türkiye)