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  3. Mehmet Topal isyan etti: 'Ben parama bakarım' diyenlere ses çıkarmadınız

Mehmet Topal isyan etti: 'Ben parama bakarım' diyenlere ses çıkarmadınız

Mehmet Topal isyan etti: 'Ben parama bakarım' diyenlere ses çıkarmadınız

7 yıl Fenerbahçe forması giyen Mehmet Topal, beklenmedik ayrılığının ardından camiaya ve taraftarlara sitem etti.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün ani bir kararla Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve şu anda kendisine yurtdışından bir takım bakan Mehmet Topal’ın camiadan sürekli sert tepkiler alması milli futbolcuyu isyan ettirdi. Sarı lacivertli kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen hemen hemen 3 milyon euro’luk alacağından vazgeçen Topal gerek sosyal medya üzerinden gerekse tribünlerden kendisine yönelik ağır hakaretleri kabul etmezken, oyuncunun ‘Artık huzurum için gitmem gerekiyor’ kararından sonra ipleri kopardığı öğrenildi.

'YATARAK PARA KAZANANLARA TEPKİ YOK'

Geride bıraktığımız sezon 36 maçta forma giyerek teknik direktörlerin banko oyuncularından biri olduğunu gösteren Mehmet Topal’ın yönetime, taraftarlara bir hayli sitem ettiği ifade edilirken, kaptanın takım içinde yalnızca alacağı paraya bakan bazı futbolculara gösterilen müsamahanın kendilerine gösterilmediği için çok kızgın ve kırgın olduğu bildirildi.

Fenerbahçe’de oynadığı 7 yılda her sezonda ortalama 45 maça çıkan Mehmet Topal’ın Slimani, Kameni, Benzia gibi futbolcuları kastettiği tahmin edilirken, deneyimli orta sahanın bu süreçte Ali Koç ve yönetim tarafından yalnız bırakıldığı da gelen haberler arasında.

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