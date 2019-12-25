Mehmet Sepil: TFF sadece limit arttırımını çekmedi, yaptığı bütün çalışmaları çekti

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Mehmet Sepil, VAR kayıtlarının yayınlanması konusunu görüşmediklerini söyledi.

Sepil'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Korsan yayınlar sadece sadece Digitürk'ün sorunu değil, tüm spor kulüplerin sorunu ve biz de gerekli makamlar ile iletişime geçerek, bu durumu çözmeye çalışacağız.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği harcama limiti kararına tüm kulüpler uyacak. Beni hiçbir kulüp başkanı harcama limiti konusunda aramadı.

Önemli olan bugün bütün başkanlarının burada olmasıydı, Galatasaray Başkanı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle burada aramızda olamadı, onun yerine temsilcisi geldi.

Spor bakanlığımızla bir çalıştay geliştiriyoruz, tüm ülke genelinde yapılacak bir spor çalışması olacak, bunları konuştuk ve detaylı bir çalışma gerçekleştireceğiz.

TFF sadece limit arttırımını çekmedi, yaptığı bütün çalışmaları çekti. Kibar bir anlayışla iletişimimiz devam ediyor.

Hangi kulübün %40, %50 istediğini kim konuştu bilmiyorum. TFF bu çalışma için beni arayıp, görüşlerimi sormuştu. Beni hiçbir kulüp başkanı arayıp limit arttırımı ile ilgili bir şey söylemedi.

VAR KAYITLARI

Bu konuyu görüşmedik. VAR konusu her hafta maçlardan sonra çıkıyor. O kadar çok konu var ki... Bazı başkanlar ayrıldı toplantıdan. Bir sonraki toplantıda konuşuruz.

ZORLU'DAKİ GÖRÜŞME

Buna cevap veremem. Göztepe Başkanı olarak söylersem bir mahsuru yok. Gizli yapılan bir şey olsa Zorlu'da yapmazlar yani. İyi niyetli bakalım, her şeyin altında sorun aramayalım"