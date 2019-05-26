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Mehmet Sepil: Artık geleceğe bakma zamanı

Mehmet Sepil: Artık geleceğe bakma zamanı

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Sezon başında bu yerlerde olacağımızı düşünmüyorduk. Arada kötü bir zaman geçirdik. Hatalar yaptık mutlaka ama kurtulduk. Artık Göztepe geleceğe bakacak." dedi.

Sepil, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, son 5 haftaya girerken 17. sırada olduklarını ancak inandıklarını ve ligde kalmayı başardıklarını kaydetti.

"Öldük öldük dirildik." ifadelerini kullanan Sepil, şöyle konuştu:

"Sezonun başında yapamadığımızı gerçekleştirdik ve kenetlendik. Göztepe için çok zor bir maçtı. MKE Ankaragücü elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bence bu Türk futbolu için çok önemli. İnşallah bu maç herkese örnek olur. 'O düşüyor, bu düşüyor' hesabı olmadan çıktılar, aslanlar gibi oynadılar. MKE Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum. Yapılması gereken budur. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Sezon başında bu yerlerde olacağımızı düşünmüyorduk. Arada kötü bir zaman geçirdik. Hatalar yaptık mutlaka ama kurtulduk. Artık Göztepe geleceğe bakacak."

Sepil, lige bugün veda eden Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çok önemli camialar olduğunu belirterek, "Ben bu sene olan bitenlerle, VAR'la, diğer şeylerle, onların da düşmeyi hak ettiğini söylemeyeceğim. Bu sene düşenler birazcık Türk futbolunun VAR karambolüne gitti. Kurtulduk, çok sevinçliyiz." şeklinde konuştu.

Müsabakanın son bölümünde tribünde olmadığının hatırlatılması üzerine Sepil, bunu Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da yaptığını ve yerinden kalktığını sözlerine ekledi.

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