Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra adı Galatasaray’la da anılan ancak Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96’ya imza atacağı konuşulan Mehmet Ekici’nin devre arasında Süper Lig’e dönmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
BB. ERZURUMSPOR’LA GÖRÜŞTÜ
Süreç boyunca Süper Lig ekipleriyle zaman zaman görüşmeler gerçekleştiren futbolcu, son olarak BB Erzurumspor ile temas halindeydi ancak BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş'in istifasının ardından Mehmet Ekici ile yapılan görüşmelerin askıya alındığı, 30 yaşındaki futbolcunun Süper Lig ekipleriyle yeniden masaya oturacağı iddia edildi.
Saha içinde top taşıyan oyuncu problemini çözmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor'un da ilgilendiği Norveç kulübü Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Philip Zinckernagel'i yakın takibe aldı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.
Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, ocak ayında MLS takımlarıyla görüşmelere başlayacak. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Özil'in futbol dışındaki işlerini de yönetmek için ABD'yi tercih etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuyla D.C. United, LA Galaxy ve Inter Miami ilgileniyor.
Beşiktaş'ın Porto'dan kadrosuna kattığı ve performansıyla alkış toplayan Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Fransız ekibi Marsilya, Kamerunlu golcüyü gündemine aldı.
St. Etienne, Portekizli stoper Edgar Ie için Trabzonspor'a 2 milyon euroluk teklif yaptı. Bordo-Mavililer miktarı az bulurken rakamın artması halinde transferin gerçekleşebileceğini Fransız ekibine iletti.
Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Douglas ve Isimat Mirin'le birlikte kadro dışı bırakılan ancak takımla çalışmalarını sürdüren Tyler Boyd, devre arasında takıma dönüyor. Oyuncusunun durumundan memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın, ABD'li futbolcuya ligin ikinci yarısında görev vermeyi düşünüyor.