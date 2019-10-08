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  3. Mehmet Ekici'nin Almanya'dan bir takımla anlaştığı öne sürüldü

Mehmet Ekici'nin Almanya'dan bir takımla anlaştığı öne sürüldü

Mehmet Ekici'nin Almanya'dan bir takımla anlaştığı öne sürüldü

Fenerbahçe’nin yollarını ayırmak istediği Mehmet Ekici’nin Almanya’dan bir takımla anlaşma sağladığı iddia edildi.

Mehmet Ekici'nin Almanya'dan bir takımla anlaşmaya vardığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde anlaştığı Alman takımına imza atacağı, sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Ekici ile anlaşan Alman kulübünün, ocak ayında cüzi bir miktar teklif edeceği de gelen bilgiler arasında.

SÖZLEŞME UZATILACAK MI?

Milli maç arasını fırsat bilen menajerler, sözleşmeleri biten oyuncular için kulüp yöneticilerini sıkıştırmaya başladı.

Bu isimlerden birisi de Nabil Dirar'ın menajeri. Damien Comolli'ye mesaj gönderen Faslı oyuncunun temsilcisi, sözleşme uzatılıp uzatılmayacağını sordu. Comolli ise henüz bir yanıt vermedi.

KİŞİSEL HİÇBİR ŞEY DEĞİL

Yakın çevresiyle yaptığı konuşmada Ersun Yanal, Mehmet Ekici'nin tamamen form durumu ve kafasındaki oyun planına göre kadro dışında bırakıldığını vurguladı.

"Mehmet'le teknik heyetin sorunları var, bu yüzden listeye yazılmadı" söylentilerinden dert yanan Yanal'ın, "Böyle bir şey olabilir mi? Mehmet benim eski oyuncum, buraya gelir gelmez de ilk formayı ona teslim ettim. Antrenörlükte bazen takım menfaati için böyle kararlar alınır. Kişisel hiçbir şey yok." dediği öğrenildi.

(Takvim)

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