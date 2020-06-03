  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 09:46
  • |
  • Son Güncelleme:

Mehmet Ekici'den 1 milyon Euro'luk 'feda'

Mehmet Ekici'den 1 milyon Euro'luk 'feda'

Paylaş

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak edilen Mevlüt Erdinç, indirimli yeni sözleşme teklifini kabul etme kararı aldı.

Fenerbahçe sezon başında kadro dışı bırakıp devre arasında affettiği Mehmet Ekici'yle yeniden masaya oturacak.

Sarı-lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncuya yeni teklif yapacak. Yıllık 1,7 milyon euro alan Ekici'nin 1 milyon eurouk indirimli teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Mevlüt Erdinç geri döndü

Riva kampına devam eden Fenerbahçe'ye çifte müjde. Sarı-lacivertlilerin önceki gün yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Sonuçların temiz çıkmasının ardından eşinin yanında refakatçi kaldığı için tedbir amaçlı Samandıra'da çalışan Mevlüt Erdinç de Riva kampına dâhil oldu.

(Türkiye)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'nin Emmanuel Dennis için girişimlerde bulunduğu iddia edildi

title

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için futbolculardan yüzde 50 indirim talep etti

title

Caner Erkin ve Gökhan Gönül Sergen Yalçın ile görüştü...

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Bulutlar dağıldı işbaşı yaptı
Bulutlar dağıldı işbaşı yaptı

Bulutlar dağıldı işbaşı yaptı

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, yeni sezon için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe bombayı patlattı... Mutlu son!
Fenerbahçe bombayı patlattı... Mutlu son!

Fenerbahçe bombayı patlattı... Mutlu son!

Trabzonspor'un 1.3 milyon euroluk sözleşme teklifini kabul etmeyen ve Galatasaray ile görüşen Novak, Fenerbahçe'ye 1.8 milyon euroya ‘Evet' dedi. Başarılı oyuncu 500 bin euro da imza parası alacak.

Trabzonspor'dan 128 milyona ret
Trabzonspor'dan 128 milyona ret

Trabzonspor'dan 128 milyona ret

Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.

Uğurcan Çakır'dan yönetimi şok eden karar
Uğurcan Çakır'dan yönetimi şok eden karar

Uğurcan Çakır'dan yönetimi şok eden karar

Takımın 1 numaralı kalecisi olacağı bir takıma gitmek isteyen Uğurcan Çakır, Liverpool ve Tottenham'ın tekliflerine rağmen tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Başarılı kalecinin bu kararı Trabzonspor yönetimini şaşırttı. Bordo-Mavililer, Uğurcan'ı Premier Lig ekiplerine satıp daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu.

Galatasaray'da dev operasyon başlıyor
Galatasaray'da dev operasyon başlıyor

Galatasaray'da dev operasyon başlıyor

Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.

Beckham'ı değil Aslan'ı seçti!
Beckham'ı değil Aslan'ı seçti!

Beckham'ı değil Aslan'ı seçti!

Inter Miami'nin teklifini reddeden Falcao, maaşında da yüzde 15 indirime gitti. Eski ünlü futbolcu Beckham, Galatasaray'ın tecrübeli forveti için teklif yapmış ancak reddedilmişti. 34 yaşındaki yıldız, Türkiye'de mutlu olduğunu söylerken “kesinti” talebini de kabul etti.

Beşiktaş'ın sponsorluk anlaşmasında gizli ayrıntı
Beşiktaş'ın sponsorluk anlaşmasında gizli ayrıntı

Beşiktaş'ın sponsorluk anlaşmasında gizli ayrıntı

Siyah-Beyazlılar, futbol A takımının forma göğüs sponsorluğu için Beko ile anlaşma sağladığını önceki gün resmen duyurmuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.