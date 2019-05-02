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  3. Mehmet Demirkol'dan şampiyonluk yarışıyla ilgili olay yorum

Mehmet Demirkol'dan şampiyonluk yarışıyla ilgili olay yorum

Mehmet Demirkol'dan şampiyonluk yarışıyla ilgili olay yorum

Bein Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, Spor Toto Süper Lig’de son 4 haftaya girilirken kıyasıya süren şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Bu hafta kimse 3 puan alamayabilir’ diyen Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

“Bu haftaki maçlardan ne sonuç çıkarsa çıksın biz yine bir yargıya varamayacağız. Ancak şöyle bir şey olabilir; derbi berabere bitip Başakşehir kazanırsa o zaman baya bir avantaj elde eder.

Bu hafta kimse 3 puan alamayabilir ve bu çok normal olur. Başakşehir şu formuyla Sivasspor’la berabere kalabilir. Beşiktaş da Galatasaray’la berabere kalabilir. O yüzden zannediyorum ki bu 4 haftada kimse tulum çıkaramayacak ve biz baya merak etmeye devam edeceğiz.

Bunun istisnası nedir, Başakşehir ve Galatasaray’ın takım oyunlarını yeniden oturtmaları. Kolay mı, bilmiyorum. Yani Galatasaray ‘tamam, oldu’ diyorduk takım olmaz hale geldi, istek ve arzusunu görmez hale geldik. Hakemlere itirazlar var falan ama şimdi Fenerbahçe maçını al yani. Konyaspor maçında isabetli şut yok, rakip de üzerine gelmiyor. Önemli olan oyunu oturtmak. Bunu yapabilirse tabi ki Galatasaray’ın genetiği süpürür götürür.

"BURAK YILMAZ ALEV ALEV YANIYOR"

Başakşehir 6-7 haftalık sendelemeden çıkıp eski oyunu Epureanu’suz oynayabilir mi? Bu da soru işareti. Burada ortaya avantaj koyabilen tek takım Beşiktaş çünkü Burak Yılmaz’ı ortaya koyuyor. Orada alev alev bir oyuncu var.

Başakşehir’i bu haftalara kadar avantajlı gösteren puanı değildi oyunuydu. ‘Bu adamları kim, nasıl yenecek’ diyorduk ve devre arasında da acayip transferler yaptılar. Serdar’ı aldılar savunmaya, Robinho ve Demba Ba’yı aldılar ileri… Daha ne olacak yani. Robinho hariç istedikleri verimi alamadılar gerçi. Ben santrforlu oyundan yanayım her zaman.”

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