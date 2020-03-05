Mehmet Demirkol: Ali Koç yabancı teknik direktör istiyor, sürpriz bir isim görebiliriz

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Demirkol, yeni teknik direktör konusuna da değindi.

Demirkol şu ifadeleri kullandı:



"KENDİ YOLUNU ÇİZMELİ"

Fenerbahçe'nin bu ruh halinden, sosyal medyaya anında cevap verme halinden çıkıp, artık kendi yolunu çizmeye başlaması lazım.

"BEN ONUNLA ÇALIŞMAM DİYEN BİRİSİYLE ÇALIŞTI"

Ersun Hoca'ya esasında destek olundu. Ali Koç geçen hafta, "Antrenmana nasıl çıkmadı? Beraberdik hocayla" dedi. Ersun Yanal'ın hissettiği bir yalnızlık varsa hissetmesinden, böyle bir yalnızlık olmasından daha normal bir şey de yok. Çünkü bana ters geliyor. "Ben onunla çalışmayacağım" diyen birisiyle 2 ay sonra oturup çalışmaya başlar mısın? Ben çalışmam yani.

"ERSUN YANAL'LA UYUŞMADILAR"

Ben, Ali Koç yönetiminin Ersun Yanal konusunda dürüst olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe yönetimi, belki de Ersun hocayla çalışmaya başladıktan sonra hayal kırıklığına uğradı. Belki Ersun hoca da beklediği desteği alamadığı için hayal kırıklığına uğradı. Uyuşmadılar.

"SÜRPRİZ BİR İSİM GÖREBİLİRİZ"

Yabancı teknik direktör isimleri geçiyor. Yabancı teknik adamlar buyrun 45 milyon euro'luk transfer listesi diye geliyorlar. Ben yabancı teknik adamla çalışmak isteyeceğini düşünüyorum Ali Koç'un ancak istenen seviyede bir hocayla çalışılamayacağını da söylemek isterim. Sürpriz bir isim görebiliriz Fenerbahçe'nin başında.

"KRİZ BAŞTAN BERİ KONUŞULUYOR"

Kruse konusunda bir kriz olduğu baştan beri konuşuluyor. Kruse'yi Ersun Yanal'ın oynatmak istemediği de söyleniyordu ancak bunun için bir şey söyleyemeyeceğim. Hiçbir maçın yıldızı olmasa bile sezonun yıldızı olabilir demiştim ben Kruse için. Bazı 10 dakikalarda öyle görüyorsun ama bazen öyle durumlar oluyor ki bırakmış futbolu gibi bir şey oluşuyor. Maçtan maça değişik Kruse'ler görüyorum. İlk yarıda da sallandığı dönemler vardı Kruse'nin.

"MEN CEZASINA KADAR GİDER"

Sanırım Fenerbahçe'nin açıklamasında bir yanlışlık yapıldı. Bu olamaz çünkü. Talimatlara aykırı bir durum. Bunun bilinmiyor olması mümkün değil. Bu bir dil sürçmesi herhalde. Bu yapılamaz, bunun sonucunda men cezasına kadar giden bir süreç var. Çünkü Erkan Zengin konusunda da benzer bir risk ortaya çıkmıştı Karagümrük'te. Erkan Zengin'in sözleşmesine son verilmişti.

"KALKIP DİREKTİF VEREMEZ"

Emre Belözoğlu, tabii ki teknik kadro içinde yer alabilir ama resmen değil. Takımı hazırlıyor pozisyonunda da olamaz talimatlar gereğince. Maç esnasında kalkıp direktif veremiyor mesela.