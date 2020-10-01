Mehmet Büyükekşi 'taraftarlara müjde' dedi ve transferi açıkladı

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, taraftarların transfer konusundaki beklentilerini bildiklerini ifade etti.
Güçlü bir takım oluşturmak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarına dikkati çeken Büyükekşi, şunları kaydetti:
"Taraftarlarımızın transfer konusundaki beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bizler de kulübümüzün ve şehrimizin çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Bu takımın bir lirasını, bu şehirde yaşayan her vatandaşın parasıymış gibi düşünüyoruz. Şunun müjdesini vermek isterim ki transfer dönemi kapanmadan taraftarı mutlu edecek gelişmeler olacak. Herhangi bir aksilik olmaması halinde transferlerimiz en kısa sürede takıma katılacaklar. Bizleri gönülden seven, destekleyen ve dualarıyla her zaman yanımızda olan tüm taraftarlarımız içlerini rahat tutsunlar. Çünkü güçlü bir takımımız var ve yapılacak takviyelerle gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. En kısa sürede resmi imzaları atıp kamuoyuyla paylaşacağız."
- TRABZONSPOR MAÇI
Büyükekşi, bu hafta konuk edecekleri Trabzonspor'u fair play çerçevesinde ve dostça ağırlayacaklarını, rakibin gücünü bilerek hareket edeceklerini dile getirdi.
Kendi sahalarındaki maçlarda yaklaşık 260 günlük yenilgisiz bir seri yakaladıklarını anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:
"Sezon başları tüm takımlar için zorlu olabiliyor ve bir süreç gerekiyor. Taraftarlarımızın bu geçiş süreci içerisinde destek olmaları büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz sezonu da herkes hatırlıyordur. Takımımız, yönetimimiz ve şehrimiz el ele vererek büyük bir mücadele örneği sergiledik ve ligi 8. sırada tamamlamayı başarmıştık. Bu sezon da hedefimiz bu başarıyı istikrarlı hale getirip, daha üst sıralar için mücadele etmektir. Umut ediyorum ki Trabzonspor maçında alacağımız iyi bir skorla birlikte ligde yeniden çıkışa geçeceğiz."
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