Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor | CANLI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Ve Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferi için herhangi bir girişimlerinin olmadığını söyledi.