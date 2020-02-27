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aksam.com.tr
  • 27 Şubat 2020 Perşembe 20:07
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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 21:04

Medipol Başakşehir-Sporting CANLI ANLATIM

Medipol Başakşehir-Sporting CANLI ANLATIM

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AVRUPA’DAKİ tek temsilcimiz Başakşehir bugün UEFA Avrupa Ligi son 32 turu 2. maçında 3-1'in rövanşında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

İLK 11’LER:

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Azubuike, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba

Sporting: Maximiano, Ristovski, Coates, Ilori, Acuna, Battaglia, Wendel, Vietto, Bolasie, Jovane, Sporar

 

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Medipol Başakşehir-Sporting CANLI ANLATIM
Medipol Başakşehir-Sporting CANLI ANLATIM

Medipol Başakşehir-Sporting CANLI ANLATIM

AVRUPA’DAKİ tek temsilcimiz Başakşehir bugün UEFA Avrupa Ligi son 32 turu 2. maçında 3-1'in rövanşında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

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