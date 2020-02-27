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Medipol Başakşehir-Sporting CANLI ANLATIM Medipol Başakşehir-Sporting CANLI ANLATIM AVRUPA’DAKİ tek temsilcimiz Başakşehir bugün UEFA Avrupa Ligi son 32 turu 2. maçında 3-1'in rövanşında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

Derbinin faturası ağır oldu! Ersun Yanal... Derbinin faturası ağır oldu! Ersun Yanal... PFDK, Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından kararlarını açıkladı.

Beşiktaş'ın talebi yine reddedildi Beşiktaş'ın talebi yine reddedildi Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçının tekrarı ile ilgili yaptığı yeni başvuruyu, "usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından oy birliğiliyle" reddettiğini açıkladı.

Ali Koç, Ersun Yanal ile bir araya geldi Ali Koç, Ersun Yanal ile bir araya geldi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası bugün teknik ekip ve takımla Kadıköy’deki bir restaurantta bir araya geldi.

Volkan Babacan ve Beşiktaş iddiaları üzerine açıklama Volkan Babacan ve Beşiktaş iddiaları üzerine açıklama Sezon sonunda Loris Karius'un kiralık kontratının bitecek olması nedeniyle yeni kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'de yedek kalan Volkan Babacan ile anlaştığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine 31 yaşındaki kalecinin menajeri Ahmet Bulut açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini revize etmek istiyor. Son dakika haberine göre eğer tecrübeli golcü kontratında indirime gitmezse sezon sonunda gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.