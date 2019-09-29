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  3. Medipol Başakşehir'in UEFA'daki rakibi Roma'dan tek gollü galibiyet

Medipol Başakşehir'in UEFA'daki rakibi Roma'dan tek gollü galibiyet

Medipol Başakşehir'in UEFA'daki rakibi Roma'dan tek gollü galibiyet

İtalya Seri A Ligi'nde 6. Hafta mücadelesinde Lecce ile Roma, Stadio Via del Mare'de karşı karşıya geldi.

Temsilcilerimiz Cengiz Ünder ve Mert Çetin sakatlıkları dolayısıyla Lecce karşısında forma giyemedi.

Geride kalan ilk 5 haftada 8 puan toplayan ve geçtiğimiz hafta kendi evinde Atalanta karşısında şok bir yenilgi alan Roma, Lecce karşısında yara sardı.

Roma'ya galibiyeti getiren gol, maçın 56. Dakikasında Edin Dzeko'dan geldi. Öte yandan Kolarov 80. Dakikada penaltı kaçırdı ve farkı ikiye çıkarma fırsatını tepti.

Bu sonuçla Roma maç fazlasıyla 11 puanla 5. Sıraya yükselirken, Lecce kötü gidişata dur diyemedi ve  6 puanla 15. sırada yer aldı.

Ligin 8. Haftasında Roma evinde Cagliari'yi ağırlarken, Lecce ise Atalanta deplasmanına konuk olacak.

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