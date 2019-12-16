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  3. Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi belli oldu.

Medipol Başakşehir'in yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi yapılıyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi TSİ 15.00'te başladı.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

Wolverhampton - Espanyol
Sporting Lizbon - Başakşehir
Getafe - Ajax 
Bayer Leverkusen - Porto
Kopenhag - Celtic
APOEL - Basel
Cluj - Sevilla
Olympiakos - Arsenal
AZ Alkmaar - LASK Linz
Club Brugge - Manchester United
Ludogorets - Inter
Eintracht Frankfurt - Salzburg
Shakhtar Donetsk - Benfica
Wolfsburg - Malmö
Roma - Gent
Rangers - Braga 

SON 32 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde  son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.


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