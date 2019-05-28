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28 Mayıs 2019 Salı 11:32 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 11:53

Medipol Başakşehir'in Slimani'ye talip olduğu iddia edildi

Medipol Başakşehir'in Slimani'ye talip olduğu iddia edildi

Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi biten İslam Slimani'ye Başakşehir talip oldu.

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve bir türlü istenilen performansı göstermeyen Slimani için olay bir iddia ortaya atıldı. 

İstanbul ekibinin, Cezayirli forvet için Leicester City ile görüşmelere başlandığı iddia edildi. Başakşehir'in Slimani'yi kiralamak istediği belirtiliyor. 

Slimani, Fenerbahçe'de 25 maçta 5 gol kaydetti.

(Fotomaç)

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