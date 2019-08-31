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  3. Medipol Başakşehir'in rakibi Mönchengladbach ligde mağlup oldu

Medipol Başakşehir'in rakibi Mönchengladbach ligde mağlup oldu

Medipol Başakşehir'in rakibi Mönchengladbach ligde mağlup oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Borussia Mönchengladbach, sahasında Leipzig'e 3-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, üçüncü hafta mücadelesinde Leipzig'i ağırladı.

Konuk takım, Timo Werner'in 38, 47 ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin tek golünü  90. dakikada Breel Embolo kaydetti.

Ligdeki ilk yenilgisini alan Borussia Mönchengladbach 4 puanda kalırken, Leipzig puanını 9'a çıkardı.

 

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