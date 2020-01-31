Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği CANLI ANLATIM

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CANLI! İstanbul'da üst üste goller... CANLI! İstanbul'da üst üste goller... Medipol Başakşehir, haftanın açılış maçında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

İşte biten tüm transferler İşte biten tüm transferler Süper Lig'de ara transfer dönemi bu akşam 18:00'da sona erdi. İşte Türkiye'de ara transfer döneminde atılan tüm imzalar...

Beşiktaş, Kevin Prince Boateng'i transfer etti Beşiktaş, Kevin Prince Boateng'i transfer etti Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına 1 dakika kala Boateng'in belgelerini yetiştirdi ve 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Guilherme resmen açıklandı Guilherme resmen açıklandı Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan Guilherme'nin transferini bitirdiğini açıkladı

Galatasaray'da iki futbolcunun sözleşmesi askıya alındı Galatasaray'da iki futbolcunun sözleşmesi askıya alındı Transfer döneminde Henry Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi kadrosuna katarak yabancı kontenjanını aşan Galatasaray, transferin son gününde istediği stoper transferini yapamadı ve iki futbolcusunun daha sözleşmesini askıya aldı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihi belli oldu Süper Lig'de 21-25. haftaların tarih ve saatleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev maç 23 Şubat Pazartesi saat 19.00'da başlayacak.