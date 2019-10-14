Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9164
  • 6,5293
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Medipol Başakşehir'den Enver Cenk Şahin'e destek

Medipol Başakşehir'den Enver Cenk Şahin'e destek

Medipol Başakşehir'den Enver Cenk Şahin'e destek

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajından sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eski futbolcusu için, Türk Bayrağı ile " #ComeBackHome (Evine geri dön) #EnverCenkŞahin" mesajı paylaşıldı.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'de 2010 yılında profesyonel kariyerine başlayan Enver Cenk Şahin, 2016-2017 sezonu başında İstanbul ekibinden, St. Pauli'ye transfer olmuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cansu Dere'nin ekranlara geri dönüşü olay oldu!
Bensu Soral'ın yeni projesi belli oldu!
Hande Soral'dan romantik kutlama
Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evleniyor
Alişan jestiyle eşi Buse Varol'u bir kez daha mest etti

Başkan Erdoğan´dan Münbiç ve Kobani açıklaması

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bıraktığı o hapishane

Tel Abyad'ı silah deposuna çevirmişler!