Medipol Başakşehir'den bir transfer daha

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves takımında forma giyen 24 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İmza töreninde kulüp üst yöneticisi Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues'i (Ponck) kadrosuna kattı.
Galatasaray, Luyindama’nın bonservisinin alındığını ve futbolcunun alacağı ücreti açıkladı.
Ünlü İtalyan gazetesi Alfredo Pedulla sosyal medya hesabından, Radamel Falcao'nun 3 yıllığına Galatasaray ile anlaştığını duyurdu.
Stuttgart'ta forma giyen Orel Mangala'nın menajeri, Bild'e yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ilgileniyor." dedi.
Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil'in takım arkadaşı Mısırlı orta saha Muhammed Elneny'nin Kahire'deki evinde bir ceset bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumartesi günü Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmayla Ersun Yanal'a aba altından sopa gösterdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Luyindama transferini bitirdiklerini açıkladı.