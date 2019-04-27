Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Medipol Başakşehir'de Epureanu yoksa sorun var

Medipol Başakşehir'de Epureanu yoksa sorun var

Medipol Başakşehir'de Epureanu yoksa sorun var

Medipol Başakşehir, bu sezon başarılı stoperi Alexandru Epureanu’dan yoksun çıktığı 8 maçta tam 12 puan kaybetti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yolunda önemli yaralar alan turuncu-lacivertlilerde sakat futbolcuların eksikliği de hissediliyor. Bu oyuncular içinde en önemlisi de Moldovalı stoper Epuereanu. 

Epureanu’suz 8 maç 

Başakşehir, ligde bu sezon 32 yaşındaki futbolcudan yoksun 8 maça çıktı. Bu mücadelelerin 2’sini kaybedip, 3’ünden de beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, 3 karşılaşmada ise gülen taraf oldu. Abdullah Avcı’nın takımı, söz konusu süreçte tam 12 puan kaybetti. Takımıyla son maçına 24. haftadaki E. Yeni Malatyaspor müsabakasıyla çıkan Moldovalı, o haftadan sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 haftadır takımdaki yerini alamıyor. Üst üste Epureanu’suz geçirdiği 6 haftada sadece 2 galibiyet alabilen ve 10 puan kaybeden Medipol Başakşehir, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun sol dizindeki yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat edildiğini duyurmuştu. 

Başarılı oyuncunun olmadığı dönemde defans kurgusunu oturtamayan turuncu-lacivertlilerin, kalan 4 maçta bunu sağlayıp sağlayamayacağı ise merak konusu.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kıvılcım Ural: Kızım bana uğurlu geldi
Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı'dan ilginç açıklama
Beşiktaş'taki zincirleme kazadan Sibel Can şikayetçi olmadı
O kanal kapanıyor!
'Orhan Babanız üzüntüden delirdi'
Oyuncu Gürgen Öz, havalimanında çalışan bir işçiyi aşağılayan, ağıza alınmayacak sözlerle hakaret ed

Oyuncu Gürgen Öz havalimanındaki skandal olaya böyle tepki gösterdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Eski sevgilisini yerden yere vuran ünlü isimler

'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin bulunduğu kalede, kazılar yeniden başlayacak