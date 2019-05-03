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  3. Medipol Başakşehir zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Medipol Başakşehir zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Medipol Başakşehir zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 31. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde geride kalan 30 haftada 62 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde zirvede yer alıyor.

Medipol Başakşehir son 5 maçının 4'ünde puan kaybetti. Turuncu-lacivertli ekip bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Son 9 maçında 1 galibiyet elde eden Demir Grup Sivasspor ise 36 puan ve averajla haftaya 12. sırada girdi.

Takımdaki eksikler

Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde iki oyuncunun sakatlığı sürüyor.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ve Arda Turan maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Papp, Braz, Bjarsmyr, Ziya, N’Dinga, Rybalka, Douglas, Özer, Emre, Kone

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

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