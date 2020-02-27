  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Şubat 2020 Perşembe 23:26
  • |
  • 27 Şubat 2020 Perşembe 23:30

Medipol Başakşehir, uzatmalar sonucunda Sporting'i mağlup etti

Medipol Başakşehir, uzatmalar sonucunda Sporting'i mağlup etti

Paylaş

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting'i uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir tur atladı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Sporting'i evinde ağırladı. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 3-1 sona erdi, uzatmalarda golü bulan Başakşehir, son 16 turuna adını yazdırdı.

Başakşehir'e normal sürede üstünlüğü getiren goller, 31. dakikada Skrtel, 45. dakikada Aleksic ve 90+2. dakikada Visca'dan geldi. Sporting'in tek sayısını ise 68. dakikada Vietto kaydetti. Uzatmalarda iki takım da pozisyon bulamazken, 119. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Edin Visca, 3-1'den turun dönmesini sağladı ve Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, Avrupa'da Mart ayını görmeyi başardı!

Başakşehir'in bu kulvarda en skorer ismi olan kaptan Edin Visca, bu maçla birlikte gol sayısını da 12'ye çıkardı.

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'ın talebi yine reddedildi

title

PFDK, Ersun Yanal'a 1 maç cezası verdi

title

Volkan Babacan ve Beşiktaş iddiaları üzerine açıklama

Ali Koç´un taraftarlara söylediği söz gündeme oturdu

SPOR GÜNDEMİ

Helal olsun Medipol Başakşehir
Helal olsun Medipol Başakşehir

Helal olsun Medipol Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting'i uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir tur atladı.

Derbinin faturası ağır oldu! Ersun Yanal...
Derbinin faturası ağır oldu! Ersun Yanal...

Derbinin faturası ağır oldu! Ersun Yanal...

PFDK, Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından kararlarını açıkladı.

Beşiktaş'ın talebi yine reddedildi
Beşiktaş'ın talebi yine reddedildi

Beşiktaş'ın talebi yine reddedildi

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçının tekrarı ile ilgili yaptığı yeni başvuruyu, "usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından oy birliğiliyle" reddettiğini açıkladı.

Ali Koç, Ersun Yanal ile bir araya geldi
Ali Koç, Ersun Yanal ile bir araya geldi

Ali Koç, Ersun Yanal ile bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası bugün teknik ekip ve takımla Kadıköy’deki bir restaurantta bir araya geldi.

Volkan Babacan ve Beşiktaş iddiaları üzerine açıklama
Volkan Babacan ve Beşiktaş iddiaları üzerine açıklama

Volkan Babacan ve Beşiktaş iddiaları üzerine açıklama

Sezon sonunda Loris Karius'un kiralık kontratının bitecek olması nedeniyle yeni kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'de yedek kalan Volkan Babacan ile anlaştığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine 31 yaşındaki kalecinin menajeri Ahmet Bulut açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif

Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini revize etmek istiyor. Son dakika haberine göre eğer tecrübeli golcü kontratında indirime gitmezse sezon sonunda gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.

Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

Galatasaray'a 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe'de derbinin etkileri devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın 3-1'lik galibiyetiyle biten karşılaşmanın sonrasında Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar basına sızdı. İşte detaylar...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.