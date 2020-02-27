Medipol Başakşehir, uzatmalar sonucunda Sporting'i mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting'i uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir tur atladı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Sporting'i evinde ağırladı. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 3-1 sona erdi, uzatmalarda golü bulan Başakşehir, son 16 turuna adını yazdırdı.

Başakşehir'e normal sürede üstünlüğü getiren goller, 31. dakikada Skrtel, 45. dakikada Aleksic ve 90+2. dakikada Visca'dan geldi. Sporting'in tek sayısını ise 68. dakikada Vietto kaydetti. Uzatmalarda iki takım da pozisyon bulamazken, 119. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Edin Visca, 3-1'den turun dönmesini sağladı ve Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, Avrupa'da Mart ayını görmeyi başardı!

Başakşehir'in bu kulvarda en skorer ismi olan kaptan Edin Visca, bu maçla birlikte gol sayısını da 12'ye çıkardı.