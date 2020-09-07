Medipol Başakşehir, tecrübeli sağ bek Rafael ile anlaştı

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın transferine onay vermediği ismi ilk kez açıkladı Sergen Yalçın transferine onay vermediği ismi ilk kez açıkladı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. Transfere de değinen Yalçın, “Onay vermediğim tek transfer Mario Balotelli'ydi” dedi.

Fenerbahçe'de beklenmedik kadro dışı kararı Fenerbahçe'de beklenmedik kadro dışı kararı Yeni transferler sonrası Fenerbahçe'nin kadrosu iyice şişti. TFF'ye 28 futbolcu bildirecek olan Sarı-Lacivertliler, 4 takviye daha yapmayı planlıyor. Zanka, Nabil Dirar, Miha Zajc, Garry Rodrigues, Michael Frey ve Allahyar'ı kadro dışı bırakmayı planlayan Fenerbahçe, belirlediği 4 transferi de yapması durumunda Murat Sağlam'ı da kadro dışı bırakacak.

Fenerbahçe herkesi ters köşeye yatırdı Fenerbahçe herkesi ters köşeye yatırdı Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine 3 aday belirledi. Sarı-Lacivertlilerde ön plana çıkan isim Eran Zahavi olurken, Papiss Cisse ve Nikola Kalinic de adaylar arasında yer alıyor.

Muriqi bugün resmen açıklanıyor! İşte sözleşme detayları... Muriqi bugün resmen açıklanıyor! İşte sözleşme detayları... Fenerbahçe, Lazio'nun 18.5 milyon euroluk teklifini kabul etti. Sonraki satıştan yüzde 5 pay da alınacak.

Fener'de Emre bilmecesi! Yeni transferlerle fotoğraf karesi bile yok Fener'de Emre bilmecesi! Yeni transferlerle fotoğraf karesi bile yok Fenerbahçe'nin sükse yaratan transferlerinin başrolündeki isim Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevinin neden hala resmen açıklanmadığı merak konusu oldu. Yeni transferlerle hiçbir fotoğraf karesine girmeyen tecrübeli isim, hala ‘Emre ağabey' konumunda.