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aksam.com.tr
  • 07 Eylül 2020 Pazartesi 16:16
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Medipol Başakşehir, tecrübeli sağ bek Rafael ile anlaştı

Medipol Başakşehir, tecrübeli sağ bek Rafael ile anlaştı

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Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Lyon'un 30 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Rafael ile el sıkıştı. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Transferin suskun takımlarından Medipol Başakşehir, L'Equipe'in son dakika haberine göre Lyon’un 30 yaşındaki sağ beki Rafael ile anlaşma sağladı.

Brezilyalı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Turuncu-Lacivertlilere imza atacak.

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