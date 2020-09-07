Medipol Başakşehir, tecrübeli sağ bek Rafael ile anlaştı

Transferin suskun takımlarından Medipol Başakşehir, L'Equipe'in son dakika haberine göre Lyon’un 30 yaşındaki sağ beki Rafael ile anlaşma sağladı.
Brezilyalı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Turuncu-Lacivertlilere imza atacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. Transfere de değinen Yalçın, “Onay vermediğim tek transfer Mario Balotelli'ydi” dedi.
Yeni transferler sonrası Fenerbahçe'nin kadrosu iyice şişti. TFF'ye 28 futbolcu bildirecek olan Sarı-Lacivertliler, 4 takviye daha yapmayı planlıyor. Zanka, Nabil Dirar, Miha Zajc, Garry Rodrigues, Michael Frey ve Allahyar'ı kadro dışı bırakmayı planlayan Fenerbahçe, belirlediği 4 transferi de yapması durumunda Murat Sağlam'ı da kadro dışı bırakacak.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine 3 aday belirledi. Sarı-Lacivertlilerde ön plana çıkan isim Eran Zahavi olurken, Papiss Cisse ve Nikola Kalinic de adaylar arasında yer alıyor.
Fenerbahçe, Lazio'nun 18.5 milyon euroluk teklifini kabul etti. Sonraki satıştan yüzde 5 pay da alınacak.
Fenerbahçe'nin sükse yaratan transferlerinin başrolündeki isim Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevinin neden hala resmen açıklanmadığı merak konusu oldu. Yeni transferlerle hiçbir fotoğraf karesine girmeyen tecrübeli isim, hala ‘Emre ağabey' konumunda.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı ve Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.