Medipol Başakşehir son 5 maçta hayal kırıklığı yarattı

Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftada kaybettiği 10 puana rağmen şampiyonluk mücadelesinde zirvedeki yerini koruyan Medipol Başakşehir, son 5 sezonda ikinci kez 5 maçlık kötü bir periyot ortaya koydu.

Ligde oynadığı son 5 maçta yalnıza 5 puan toplayan turuncu-lacivertli takım, bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, 26. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor (1-1) beraberliğinin ardından, sahasında 27. haftada Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sonrasında 28. haftada Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, 29. haftada sahasında Çaykur Rizespor'la (1-1) beraberliğin ardından 30. haftada ligde kalma mücadelesi veren Göztepe'ye 2-0 yenilmekten kurtulamadı.

İstanbul ekibi daha önce buna benzer bir dönemi, Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükseldiği ve yoluna Başakşehir adı ile devam ettiği ilk sezon olan 2014-2015'te yaşamıştı.

Turuncu-lacivertliler, 2014-2015 sezonunun 16-20. haftalarını kapsayan süreçte oynadığı 5 maçta da 5 puan toplamıştı. İstanbul ekibi, o dönemdeki yenilgilerini Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı deplasmanda almıştı.

Medipol Başakşehir, sahasında Mersin İdmanyurdu ve Kardemir Karabükspor'la berabere kalırken, deplasmanda Kasımpaşa'yı yenmişti.

Uzun yenilmezlik serilerinin ardından üst üste kayıplar

Turuncu-lacivertli takım, bu sezon önce 11, sonra da 13 maçlık yenilmezlik serileri yakaladı.

2018-2019 sezonunda ligin 3. haftasından itibaren 11 maç (8 galibiyet, 3 beraberlik) yenilmeyen Medipol Başakşehir, 14. haftada Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu. Turuncu-lacivertli ekip 15. haftadan itibaren de 13 maçlık (9 galibiyet, 4 beraberlik) yenilmezlik serisine imza attı.

Başakşehir'in yenilmezlik serilerine rağmen son haftalardaki puan kayıpları, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da şampiyonluk şansını güçlendirdi.

Ligin 62 puanlı lideri Başakşehir, son 4 haftaya Galatasaray'ın 2, Beşiktaş'ın ise 3 puan önünde girdi.

(AA)