Medipol Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından gerçekleştirilen hücum çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertli takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı final kapısını ardına kadar araladı.
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, sakatlığını atlattı ve sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a olan borcunu golleriyle ödeyeceğini söyledi.
Fenerbahçe, sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Steven Caulker ile söz kesti.
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi.
Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in Radamel Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, Denizbank ile imzalanan sponsorluk anlaşması öncesi gelecek için umutlu mesajlar verdi. Güneş, "Euro 2020'de inşallah ilk 3'e gireriz" derken; Özdemir, "Dünya klasmanında ilk 10 hedefimize adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.