  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 15:43
  • |
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 15:43

Medipol Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Paylaş

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından gerçekleştirilen hücum çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kasımpaşa'da sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile anlaşıldı

title

Koronavirüs 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı tehdit ediyor

title

Fenerbahçe HDI, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u rahat geçti

Görme Engelli Müezzin Fenerbahçe Hayalini Gerçekleştirdi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe işi ilk maçta bitirdi
Fenerbahçe işi ilk maçta bitirdi

Fenerbahçe işi ilk maçta bitirdi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı final kapısını ardına kadar araladı.

'Bana sahip çıktılar, borcumu gollerimle ödeyeceğim'
'Bana sahip çıktılar, borcumu gollerimle ödeyeceğim'

'Bana sahip çıktılar, borcumu gollerimle ödeyeceğim'

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, sakatlığını atlattı ve sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a olan borcunu golleriyle ödeyeceğini söyledi.

Fener gizli operasyonla işi bitirdi! Yeni sezonun ilk transeri
Fener gizli operasyonla işi bitirdi! Yeni sezonun ilk transeri

Fener gizli operasyonla işi bitirdi! Yeni sezonun ilk transeri

Fenerbahçe, sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Steven Caulker ile söz kesti.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Cimbom başını taşlara vuruyor! Elmander ısrarla 'alın' dese de...
Cimbom başını taşlara vuruyor! Elmander ısrarla 'alın' dese de...

Cimbom başını taşlara vuruyor! Elmander ısrarla 'alın' dese de...

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi.

Falcao için çılgın teklif! Galatasaray'ın cevabı ne olacak?
Falcao için çılgın teklif! Galatasaray'ın cevabı ne olacak?

Falcao için çılgın teklif! Galatasaray'ın cevabı ne olacak?

Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in Radamel Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.

'Hedef dünya klasmanında ilk 10'
'Hedef dünya klasmanında ilk 10'

'Hedef dünya klasmanında ilk 10'

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, Denizbank ile imzalanan sponsorluk anlaşması öncesi gelecek için umutlu mesajlar verdi. Güneş, "Euro 2020'de inşallah ilk 3'e gireriz" derken; Özdemir, "Dünya klasmanında ilk 10 hedefimize adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.