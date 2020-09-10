Medipol Başakşehir pas ve çift kale maç çalışması yaptı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarı doğrultusunda Ozan Tufan transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Siyah-Beyazlı yönetim, milli futbolcuya karşılık sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı planlıyor. Yeni transferler sonrası forma şansının azaldığını düşünen Ozan Tufan da eski hocası Sergen Yalçın ile tekrar çalışmaya olumlu bakıyor.
İspanyol basını, Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığını yazdı. Habere göre başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların teklifini kabul etti. Cimbom, Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Es-Es bu transferden kasasına 300 bin euro koyacak ve oyuncunun sonraki satışından pay da alacak.
Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, Aston Villa'nın forveti Mbwana Samatta için İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Lacivertlilerin kiralamak istediği 27 yaşındaki hücumcu için Aston Villa'nın inadı kırıldı. Premier Lig ekibi, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakıyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Başarılı futbolcu, Turuncu-Lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.