Medipol Başakşehir pas çalıştı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United takımıyla oynanan maçtan sonra 1 gün izin yapan turuncu-lacivertliler, Gençlerbirliği müsabakası öncesi ilk çalışmasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirdi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.