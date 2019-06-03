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03 Haziran 2019 Pazartesi 15:54 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:06

Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la anlaştı

Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la anlaştı

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. İmzalar Ramazan Bayramı sonrasında atılacak.

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladı. Başakşehir ve teknik direktör Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.

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