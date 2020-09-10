Medipol Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Başarılı futbolcu, Turuncu-Lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



“Kulübümüz, Monaco’dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Kariyeri boyunca Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek.

Nacer Chadli’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”