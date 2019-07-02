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Medipol Başakşehir, Muhammet Demir'i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Muhammet Demir'i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Sivasspor'dan ayrılan forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Sivasspor'dan ayrılan forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü’nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir’e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

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