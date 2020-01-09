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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 23:11
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 23:17

Medipol Başakşehir, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı

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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda 2003 doğumlu oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı vurgulanarak, "Altyapımızda yetişen ve 8 sezondur tüm yaş kategorilerinde formamızı giyen oyuncumuza kariyerinin yeni evresinde başarılar diliyoruz." denildi.    

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Başakşehir'de Metin Emre Karaal imzayı attı

Başakşehir'de Metin Emre Karaal imzayı attı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı.

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