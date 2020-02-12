Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş taktik çalıştı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve kontrol pas ile dar alan oyunu çalışmaları yaptı.
Antrenmanın ikinci bölümünde oyuncular, yarım sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynayıp, şut çalıştı.
Tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz, idmana katılmadı.
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
A Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk, sosyal medya hesabından Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdulkadir Ömür'ün sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncudan da açıklama var.
Hasan Ali Kaldırım’ın sık sık sakatlanması nedeniyle bu sezon sol bek pozisyonunda büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Fabrice N'Sakala ile el sıkıştı. Demokratik Kongolu sol bek, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyecek.
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Trabzonspor’un golcüsü Alexander Sörloth’un kırmızı kart gördüğü Gençlerbirliği maçının raporları ortaya çıktı. Hakem Hüseyin Göçek ve yardımcıları, olayı ‘şiddetli itme’ olarak yazdı.
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu yılbaşında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, performansıyla tekrar eski günlerine geri döndü. Gösterdiği performansla adından söz ettiren ve yeni sezonda sarı lacivertli yönetim tarafından yeni sözleşme imzalayan Ozan Tufan'a 3 İngiliz ekibi kanca attı.
Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından takımın başına geçen ve üst üste 2 galibiyetle Beşiktaş'ı zirve yarışında tutan Sergen Yalçın, sezon sonu için 4 ismin biletini kesti.