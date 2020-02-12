  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş taktik çalıştı
  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 13:49
  • |
  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 13:49

Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş taktik çalıştı

Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş taktik çalıştı

Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve kontrol pas ile dar alan oyunu çalışmaları yaptı.

Antrenmanın ikinci bölümünde oyuncular, yarım sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynayıp, şut çalıştı.

Tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz, idmana katılmadı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor'un gözü Altay'ın 19 yaşındaki yıldızı Cenk Özkacar'da

title

Ersun Yanal'dan Mustafa Reşit Akçay'ın 'Umarım Trabzonspor şampiyon olur' sözlerine tepki

title

Sadi Tekelioğlu: Uğurcan Çakır 50 milyon Euro'dan da fazla eder

Mustafa Cengiz: Ali Koç Her Gün Televizyonda Ağlıyor!

SPOR GÜNDEMİ

3'üne de maç yok! Hakemler belli oldu
3'üne de maç yok! Hakemler belli oldu

3'üne de maç yok! Hakemler belli oldu

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Abdülkadir Ömür'de son dakika gelişmesi
Abdülkadir Ömür'de son dakika gelişmesi

Abdülkadir Ömür'de son dakika gelişmesi

A Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk, sosyal medya hesabından Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdulkadir Ömür'ün sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncudan da açıklama var.

Fenerbahçeliler güne transfer haberiyle uyandı
Fenerbahçeliler güne transfer haberiyle uyandı

Fenerbahçeliler güne transfer haberiyle uyandı

Hasan Ali Kaldırım’ın sık sık sakatlanması nedeniyle bu sezon sol bek pozisyonunda büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Fabrice N'Sakala ile el sıkıştı. Demokratik Kongolu sol bek, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası! Bedelsiz olarak...
İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası! Bedelsiz olarak...

İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası! Bedelsiz olarak...

Sezon sonunda Jean Michael Seri ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, orta sahada Mario Lemina’nın yanına Demir Grup Sivasspor'un yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı koyacak.

Sörloth'u yakan hakem raporu ortaya çıktı
Sörloth'u yakan hakem raporu ortaya çıktı

Sörloth'u yakan hakem raporu ortaya çıktı

Trabzonspor’un golcüsü Alexander Sörloth’un kırmızı kart gördüğü Gençlerbirliği maçının raporları ortaya çıktı. Hakem Hüseyin Göçek ve yardımcıları, olayı ‘şiddetli itme’ olarak yazdı.

Ozan Tufan bombası! '18'den aşağı inmeyiz'
Ozan Tufan bombası! '18'den aşağı inmeyiz'

Ozan Tufan bombası! '18'den aşağı inmeyiz'

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu yılbaşında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, performansıyla tekrar eski günlerine geri döndü. Gösterdiği performansla adından söz ettiren ve yeni sezonda sarı lacivertli yönetim tarafından yeni sözleşme imzalayan Ozan Tufan'a 3 İngiliz ekibi kanca attı.

FLAŞ! Sergen Yalçın 4 yıldızın biletini kesti
FLAŞ! Sergen Yalçın 4 yıldızın biletini kesti

FLAŞ! Sergen Yalçın 4 yıldızın biletini kesti

Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından takımın başına geçen ve üst üste 2 galibiyetle Beşiktaş'ı zirve yarışında tutan Sergen Yalçın, sezon sonu için 4 ismin biletini kesti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.