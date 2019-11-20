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  3. Medipol Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'a Lemina müjdesi

Medipol Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'a Lemina müjdesi

Medipol Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'a Lemina müjdesi

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde ilk olarak orta ve sonuçlandırma, ardından kaleye yönelik şut çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

LEMINA TAKIMLA ÇALIŞTI

Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Fernando Muslera ve Ryan Babel, günü tedaviyle geçirdi.

Şener Özbayraklı, tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı. Florin Andone, takımdan ayrı salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Cezayir Milli Takımı’ndan dönen Sofiane Feghouli, günü takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparak geçirdi.

Galatasaray Futbol Takımı, Medipol Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30’da yapacağı antrenmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.


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