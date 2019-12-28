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Medipol Başakşehir, kendi evinde Kasımpaşa'yı farklı geçti

Medipol Başakşehir, kendi evinde Kasımpaşa'yı farklı geçti

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde kendi sahasında Kasımpaşa’yı 5-1 mağlup etti.

Süper Lig'de ilk yarının son haftası olan 17. haftada Başakşehir evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan ev sahibi, zirve yolunda rahat bir galibiyet aldı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 2. ve 28. daikalarda Demba Ba, 6. dakikada Crivelli, 26. dakikada kendi kalesine Fernandes ve 63. dakikada Elia'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 66. dakikada penaltıdan Quaresma kaydetti.

Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 15 haftaya çıkaran Başakşehir, 33 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de 2. yarının ilk haftasında Başakşehir evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.


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