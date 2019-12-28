Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.42
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Medipol Başakşehir ilk yarıyı Kasımpaşa maçıyla kapatıyor! Muhtemel 11'ler

Medipol Başakşehir ilk yarıyı Kasımpaşa maçıyla kapatıyor! Muhtemel 11'ler

Medipol Başakşehir ilk yarıyı Kasımpaşa maçıyla kapatıyor! Muhtemel 11'ler

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerek 2 maç sonra kazanan turuncu-lacivertli takım, son 14 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 30 puanla ikinci sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Arda Turan'ın, bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Kasımpaşa, 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Youssef, Fernandes, Hafez, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam


Deniz Çakır'dan 'EDHO' açıklaması
Ata Demirer eski aşkına geri döndü
Sıla ve Hazer Amani'nin nikah tarihi belli oldu!
11 yıl sonra ilk paylaşım!
Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!

Telefon Filtrelerini Keşfeden Adamın Mutluluğu Gülümsetti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İşte Türkiye'nin otomobilinin ilk fotoğrafları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili kullandı! İşte ilk görüntüler