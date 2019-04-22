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Medipol Başakşehir, Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Medipol Başakşehir, Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 26 Nisan Cuma günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise idmana ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile süren antrenman, alan oyunu ve çift kale maçla sona erdi.     

Medipol Başakşehir, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 24 Nisan Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.     

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