Medipol Başakşehir, Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise idmana ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile süren antrenman, alan oyunu ve çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 24 Nisan Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.