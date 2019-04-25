Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9353
  • 6,6199
  • 243.747
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Medipol Başakşehir Göztepe maçına hazır

Medipol Başakşehir Göztepe maçına hazır

Medipol Başakşehir Göztepe maçına hazır

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

x

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bulunan antrenman sahasında gerçekleştirilen idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapıldı.

Teknik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakada Göztepe'yi konuk edecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı
Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi
Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Afyonkarahisar´ın Şuhut ilçesindeki patates yetiştiricileri ve tüccarlar, üretiminin geçen yıllara g

Üreticiden net açıklama fiyatı 1,5 TL´ye kadar düşecek

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yabancı ünlülere benzeyen Türk ünlüler

Gümüşhane'ye uluslararası nitelikte kayak merkezi geliyor