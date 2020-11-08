Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği | CANLI

İLK 11’LER
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli Mbombo, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Angelo, Zargo, Polomat, Berat, Murat, Piris, Candeias, Sefa, Ayite
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 0-1 GENÇLERBİRLİĞİ | CANLI
Gol: 28. saniye Sefa Yılmaz
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
1’ Murat Yıldırım'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sefa Yılmaz'ın 28. saniyede uzak köşeye vuruşu ağları havalandırdı. (0-1)
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