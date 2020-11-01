Medipol Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

İLK 11’LER
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets
Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Boli-Bolingoli, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Visca, Deniz Türüç, Crivelli
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1-2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Goller: Dk.44 Jevtovic (k.k.), Dk.58 Aleksic, Dk.69 Kravets
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
4’ Crivelli rakip yarı alanın ortalarında buluştuğu topu sağdaki Aleksic'e gönderdi. Aleksic içeri girip ön direğe doğru pasını çıkardı ve Crivelli gelişine vuruşla topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt gerekçesiyle VAR’dan döndü. (0-0)
7’ Konyaspor'da Guilherme, Visca'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
9’ Başakşehir yine etkili geldi ancak İrfan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Visca için ofsayt bayrağı kalktı.
14’ Başakşehir'de sakatlanan Enzo Crivelli yerini Giuliano'ya bıraktı.
21’ Sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Alper'in içeri çevirdiği topu ceza alanı içinde kontrol eden Mia, Aleksic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Skubic’in kullandığı penaltı atışını Mert Günok sağına yatarak çıkardı. (0-0)
21’ Konyaspor'da Alper Uludağ, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
25’ Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe doğru giden topa Martin Skrtel kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.
28’ Paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Skubic ortaladı, arka direkte Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.
38’ Başakşehir çok adamla etkili geldi. Sağ kanattan içeri sokulan Visca çaprazdan sert vurdu, kaleci Sehic topu ayağıyla çıkardı.
43’ Aleksic'in kaldırdığı topla savunma arkasına sarkan Giuliano boş durumda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok sert vurdu, kaleci Sehic inanılmaz bir kurtarışa imza attı.
44’ Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe doğru gelen topa Ponck'tan önce dokunmak isteyen Jevtovic kendi ağlarını sarstı. (0-1)
45’ Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
46’ Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
51’ Rakip ceza alanının dışında Deniz Türüç'ten pası alan Aleksic'in uzaklardan şutunda top kaleyi bulmadı.
55’ Başakşehir'de Deniz Türüç, rakibini formasından çekince sarı kart gördü.
55’ Tek toplarla ceza alanına sokulan Konyaspor atağında Skrtel araya girdi. Sağ kanada açılan topu Skubic yeniden içeriye doldurdu, Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
58’ Sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Visca çaprazdan çok sert vurdu. Sehic'ten seken topa kale önünde Skrtel dokundu ve devamında tamamlayan Aleksic farkı ikiye çıkardı. (0-2)
69’ Sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Guilherme yerden sert ortaladı. Skubic'in bıraktığı topa Cikalleshi vurdu, kaleci Mert'ten dönen topu kale önünde boş kalan Artem Kravets tamamladı. (1-2)
70’ Golden hemen sonra Konyaspor yine etkili geldi. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Cikalleshi'nin indirdiği topa çaprazdan Kravets sert vurdu. Mert'in kornere çeldiği top sonrası pozisyon tamamlanınca Kravets için ofsayt bayrağı kalktı.
72’ Konyaspor atağında içeri doldurulan top savunmadan sekti. Ceza alanı dışından Farouk Miya vuruşunu yaptı, kaleci Mert topu zorlanmadan kontrol etti.
79’ Konyaspor'da Marko Jevtovic, Berkay Özcan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
80’ Berkay Özcan'ın derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Deniz Türüç ceza alanına sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda sol çaprazdan vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.
82’ Konyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Guilherme'nin ortasına ön direkte Kravets kafayı vurdu, kaleci Mert üzerine giden topu tek hamlede kontrol etti.
83’ Bir kez daha sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Kravets ceza alanına sokuldu ve pasını çıkardı. Cikalleshi'nin şutunda top savunmadan döndü.
90’ Karşılaşma Medipol Başakşehir’in 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
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