Medipol Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

SPOR GÜNDEMİ

Başakşehir seriyi 3 maça çıkardı Başakşehir seriyi 3 maça çıkardı Süper Lig'in 7. Hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Perotti ilk kez... Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Perotti ilk kez... Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu. Sarı-Lacivertlilerin yeni transferlerinden Diego Perotti de kafilede yer aldı. Sadık Çiftpınar, Ömer Faruk Beyaz ve Mame Thiam ise kadroya alınmadı.

Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor konuk ettiği Kayserispor'u Loic Remy'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ve Abdullah Avcı müjdeyi verdi: Geliyorum Ve Abdullah Avcı müjdeyi verdi: Geliyorum Teknik direktör Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor'un yeni hocası oluyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın Antalyaspor'dan ayrılması sonrası Başkan Ali Şafak Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'yı ikna ettiği öğrenildi.

Emilia Romagna Grand Prix'sinde gülen Hamilton Emilia Romagna Grand Prix'sinde gülen Hamilton Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Mercedes, üst üste 7. takımlar şampiyonluğunu ilan etti ve bu alanda rekoru eline geçirdi.