  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 14:12
  • |
  • Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor | İlk 11'ler

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor | İlk 11'ler

Paylaş

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11’LER

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

title

Denizlispor, Sivasspor deplasmanına 2 eksikle gidiyor

title

Serkan Erdoğan ile yollar ayrıldı

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a transferini doğruladı
Galatasaray'a transferini doğruladı

Galatasaray'a transferini doğruladı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen ve bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Samuel Kalu'yla ilgili Fransız gazeteci Manu Lonjon'dan açıklama geldi. Ünlü gazeteci, Sarı-Kırmızılıların genç sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ancak Bordeaux'nun Nijeryalı futbolcuyu satmak istediğini belirtti.

Büyük müjde! İmzayı attı
Büyük müjde! İmzayı attı

Büyük müjde! İmzayı attı

Finansal Fair Play yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a itiraz için gerekli dosyaları hazırladı. Eski başkanlardan Muharrem Usta, cezanın kalkması için gerekli olan muvafakatnameyi verdi.

2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör
2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör

2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Fenerbahçelileri sevince boğan açıklama
Fenerbahçelileri sevince boğan açıklama

Fenerbahçelileri sevince boğan açıklama

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Thiago Silva, ülkesi Brezilya'ya döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı ve Avrupa'da oynamak istediğini açıkladı. 35 yaşındaki stoper ile Fenerbahçe, Milan ve Everton ilgileniyor.

Dev maça beklenen atama
Dev maça beklenen atama

Dev maça beklenen atama

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

F.Bahçe'den Ağaoğlu'na çok sert cevap
F.Bahçe'den Ağaoğlu'na çok sert cevap

F.Bahçe'den Ağaoğlu'na çok sert cevap

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Emre Belözoğlu beklenen açıklamayı yaptı
Emre Belözoğlu beklenen açıklamayı yaptı

Emre Belözoğlu beklenen açıklamayı yaptı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.