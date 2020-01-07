Medipol Başakşehir Arda Turan'ın sözleşmesini feshetti

Medipol Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan’ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.
Çin basını 30 yaşındaki Alan Carvalho’nun Fenerbahçe’ye gitme ihtimalinin çok güçlü olduğunu bildirdi. Tianhai Teknik Direktörü Xueyu Liu, kış kampında Alan’ın kendileriyle olmayacağını vurguladı.
Cim Bom’un 27 yaşındaki stoper için yaptığı 750 bin euroluk kiralama teklifi kabul edilmedi. Bunun üzerine Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Çizme’ye giderek Sampdoria’ya 1 milyon euroluk yeni önerisini sundu.
Ataman: Larkin’in Türk olmasını geçen sene önerdim. Dünya Kupası’na yetişmedi ama Olimpiyat elemelerine yetişebilir. İyi ki konuya Cumhurbaşkanımız müdahil oldu.
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Zanka eski takımına geri dönüyor.
Galatasaray'da Emre Mor ve Ryan Babel konusunda iki önemli gelişme var.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni teknik direktörleri hakkında konuştu: Hüseyin Çimşir'in camianın içinden biri olduğunu belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, macera aramaya gerek duymadıklarını söyledi.