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aksam.com.tr
  • 07 Ocak 2020 Salı 12:11
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  • 07 Ocak 2020 Salı 12:22

Medipol Başakşehir Arda Turan'ın sözleşmesini feshetti

Medipol Başakşehir Arda Turan'ın sözleşmesini feshetti

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Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan’ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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