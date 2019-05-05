Medipol Başakşehir 4 maçta çöktü
Süper Lig’i uzun süre domine eden Turuncu-Lacivertliler, Beşiktaş, Ç.Rize, Göztepe ve Sivas karşılaşmalarında 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik sonrası 10 puan kaybedince şampiyonluk yolundaki bütün avantajlarını yitirdi.
Medipol Başakşehir nereden nereye?... Süper Lig’in ilk yarısını 35 puanla en yakın takipçileri Trabzon, Yeni Malatya, Kasımpaşa ve Galatasaray’ın 6, Beşiktaş’ın 9 puan önünde lider kapatan Turuncu-Lacivertliler, ikinci yarının da büyük bölümünde yarışı önde götürdü. 20. haftayı ikinci sıradaki Galatasaray’ın 8, üçüncü Beşiktaş’ın 9 puan önünde geçen Boz Baykuşlar, 21. haftadaki Erzurum beraberliği ile 8 puanlık farkın 6’ya düşmesine engel olamasa da ardından 4 maç üst üste kazanınca 25. hafta sonunda yeniden 8 puanlık avantaja ulaştı. 26. haftada bu kez Kayseri beraberliğiyle tekleyen Başakşehir, bir sonraki hafta Konya’yı yense de ardından 4 hafta üst üste Beşiktaş ve Göztepe’ye boyun eğip, Çaykur Rize ve son olarak Sivasspor’la berabere kalırken, hiç galip gelemedi. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, 4 maçta adeta çöktü ve 25. haftada 8 puan önde olduğu Galatasaray ve 13 puan önde olduğu Beşiktaş’a yakalanıp, şampiyonluğu tehlikeye soktu.
(Star)