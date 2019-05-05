Medipol Başakşehir 4 maçta çöktü

Medipol Başakşehir nereden nereye?... Süper Lig’in ilk yarısını 35 puanla en yakın takipçileri Trabzon, Yeni Malatya, Kasımpaşa ve Galatasaray’ın 6, Beşiktaş’ın 9 puan önünde lider kapatan Turuncu-Lacivertliler, ikinci yarının da büyük bölümünde yarışı önde götürdü. 20. haftayı ikinci sıradaki Galatasaray’ın 8, üçüncü Beşiktaş’ın 9 puan önünde geçen Boz Baykuşlar, 21. haftadaki Erzurum beraberliği ile 8 puanlık farkın 6’ya düşmesine engel olamasa da ardından 4 maç üst üste kazanınca 25. hafta sonunda yeniden 8 puanlık avantaja ulaştı. 26. haftada bu kez Kayseri beraberliğiyle tekleyen Başakşehir, bir sonraki hafta Konya’yı yense de ardından 4 hafta üst üste Beşiktaş ve Göztepe’ye boyun eğip, Çaykur Rize ve son olarak Sivasspor’la berabere kalırken, hiç galip gelemedi. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, 4 maçta adeta çöktü ve 25. haftada 8 puan önde olduğu Galatasaray ve 13 puan önde olduğu Beşiktaş’a yakalanıp, şampiyonluğu tehlikeye soktu.

(Star)